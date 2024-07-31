"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والشمالية والباحة ونجران وعسير وجازان).

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع. وتشهد أتربة مثارة على الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة وأتربة مثارة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا خفيفة على الكامل وخليص والجموم والقنفذة والليث والعاصمة المقدسة، وأمطارًا غزيرة على الطائف وأضم وبني يزيد وميسان والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.

كما تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة جازان والدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا شديدة على فرسان، وأتربة مثارة على الدرب وبيش وجازان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أتربة مثارة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الأفلاج والسليل حتى الساعة الـ17 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 مئوية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس.