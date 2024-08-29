السعودية تقود العالم في علاج اعتلالات الدم الوراثية باستخدام تقنية "كاسكيفي" الجينية

ويُعد هذا النجاح، الأول من نوعه خارج نطاق التجارب والأبحاث السريرية، حيث كان المريض يعتمد على نقل الدم الدوري كل 3 أسابيع منذ ولادته، وبعد نجاح زراعة الخلايا الجينية، وتماثله للشفاء بحمد الله غادر المدينة الطبية.