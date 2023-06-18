"الندوة العالمية" تؤسس مركزًا تنمويًّا تعليميًّا في "سيما رانج- جاوى الوسطى" بإندونيسيا

وأشاد مدير مكتب الندوة في إندونيسيا (آنج سواندي) بالعلاقات الأخوية بين بلاده والمملكة العربية السعودية، وثمّن جهودها حكومة وشعبًا في دعم هذه المشروعات الهادفة التي تحتاجها كثير من المناطق في إندونيسيا، كما عبّر الأهالي عن فرحتهم الغامرة بهذه المبادرة، وسألوا الله تعالى أن يُدِيم الأمن والرخاء على المملكة ويحفظ استقرارها في ظل قيادتها التي لا تدّخر وسعًا في دعم العمل الخيري والإنساني في كل مكان.