والده كان مريضاً ولم يستطع الصوم ولا القضاء ماذا يلزم ورثته.. "الشثري" يجيب

وأضاف: وأما إذا كان الإنسان لا يجزم أن يستمر معه المرض، وكان يرجو أن يشفى من المرض فإنه تعلق وجوب القضاء في ذمته، والبعض يقول لا يتعلق إلا بتمكنه من القضاء، فيترتب على ذلك هل يصوم عنه وليه؛ أخذاً بحديث "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"، وهناك ما يتوقف الصيام بسبب ذهاب عقله لخرف أو زوال ذاكرة، فمثل هذا لا يجب عليه الصيام، فبالتالي لا يشرع أن يصام عنه.