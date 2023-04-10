والده كان مريضاً ولم يستطع الصوم ولا القضاء ماذا يلزم ورثته.. "الشثري" يجيب

أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري عن سائل يقول: في السنة الماضية كان والدي مريضاً ولم يستطع الصوم، ثم توفي رحمه الله ولم يستطع القضاء، ماذا يلزمنا نحن ورثته؟
وقال "الشثري" في برنامج "فتاوى": إن كان هذا المريض بين فطره ووفاته حاضر العقل، لكنه عاجز عن الصيام عجزاً يظن أنه يستمر معه يجب على ورثته إخراج إطعام مسكين عن كل من تركته.
وأضاف: وأما إذا كان الإنسان لا يجزم أن يستمر معه المرض، وكان يرجو أن يشفى من المرض فإنه تعلق وجوب القضاء في ذمته، والبعض يقول لا يتعلق إلا بتمكنه من القضاء، فيترتب على ذلك هل يصوم عنه وليه؛ أخذاً بحديث "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"، وهناك ما يتوقف الصيام بسبب ذهاب عقله لخرف أو زوال ذاكرة، فمثل هذا لا يجب عليه الصيام، فبالتالي لا يشرع أن يصام عنه.