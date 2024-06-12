الشرطة العسكرية بالقوات البرية تساند قوى الأمن الداخلي في تنظيم حركة الحجاج

تشارك القوات البرية الملكية السعودية ممثلةً في الشرطة العسكرية، ضمن وحدات وقطاعات وزارة الدفاع المختلفة المشاركة في موسم الحج؛ لتقديم المساندة الأمنية لوزارة الداخلية في تنفيذ الخطة العامة لحفظ النظام وتعزيز الإجراءات الأمنية لمنع وقوع أي حوادث تخلّ بأمن الحج والحجيج.
وتساند قوة واجب من الشرطة العسكرية قوى الأمن الداخلي في عملية إدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج في ساحات المسجد الحرام في مكة المكرمة، إلى جانب مهام الإشراف على بوابات الحرم المكي.
كما تشارك قوة مساندة في تأمين عمليات التطهير الميداني والكشف وإزالة المواد الخطرة في المنافذ البرية والمشاعر المقدسة.
وتنسق القوات البرية بشكل مستمر مع الجهات المعنية في عملية استقبال الحجاج القادمين من منى بآلية محكمة تم التدريب عليها لعملية تنظيم إدارة الحشود للدخول إلى المسجد الحرام لموسم الحج.