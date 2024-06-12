الشرطة العسكرية بالقوات البرية تساند قوى الأمن الداخلي في تنظيم حركة الحجاج

وتساند قوة واجب من الشرطة العسكرية قوى الأمن الداخلي في عملية إدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج في ساحات المسجد الحرام في مكة المكرمة، إلى جانب مهام الإشراف على بوابات الحرم المكي.