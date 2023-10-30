فيديو.. قنوات تصريف مياه الأمطار لأنفاق تبوك.. ناجحة

نجح نظام تصريف مياه الأمطار لأنفاق تبوك الجديدة أمام ما شهدته المنطقة خلال اليومين الماضيين من أمطار وُصفت بين المتوسطة والغزيرة، ولم تتأثر من المياه المتدفقة من الشوارع، في مؤشرٍ لكفاءة قنوات التصريف داخلها.