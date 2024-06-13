استمتع بإجازة عيد الأضحى مع خصومات تصل إلى ٢٥٪ في تطبيق "المسافر"

وتأتي هذه الخصومات والعروض ضمن شراكة استراتيجية مع منصة "روح السعودية"؛ لدعم مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وتعزيز السياحة الداخلية، حيث تقدم السعودية أكثر من 150 عرضاً خاصاً، بما في ذلك عروض الفنادق، وشركات الطيران، وعروض إضافية لموسم عسير، وعروض التسوق لموسم جدة، بالإضافة إلى العديد من التجارب الجديدة والمثيرة مثل الشواطئ الجذابة والشواطئ الخاصة بالسيدات، وبإمكان الراغبين في استكشاف وجهات الصيف زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على الأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.