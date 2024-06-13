استمتع بإجازة عيد الأضحى مع خصومات تصل إلى ٢٥٪ في تطبيق "المسافر"

بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، ومع إطلاق حملة صيف السعودية 2024 تحت شعار "تراها"؛ التي تهدف للترويج للفعاليات والأنشطة الصيفية للزوار من المواطنين والمقيمين من خلال تقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من العروض والمنتجات السياحية المتميزة، أعلن تطبيق "المسافر" المتخصص في حجوزات الطيران وحجوزات الإقامة السكنية، عن تقديمه عدداً من العروض والخصومات الحصرية لأماكن الإقامة، حيث تصل نسبة الخصم إلى ٢٥٪، ويمكن الاستفادة من هذا العرض عن طريق تطبيق كود الخصم SMR24، ويستهدف العروض والخصومات التي يقدمها "المسافر" من خلال التطبيق أو عبر موقعهم على الإنترنت (https://www.almosafer.com/ar).
وتأتي هذه الخصومات والعروض ضمن شراكة استراتيجية مع منصة "روح السعودية"؛ لدعم مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وتعزيز السياحة الداخلية، حيث تقدم السعودية أكثر من 150 عرضاً خاصاً، بما في ذلك عروض الفنادق، وشركات الطيران، وعروض إضافية لموسم عسير، وعروض التسوق لموسم جدة، بالإضافة إلى العديد من التجارب الجديدة والمثيرة مثل الشواطئ الجذابة والشواطئ الخاصة بالسيدات، وبإمكان الراغبين في استكشاف وجهات الصيف زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على الأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.