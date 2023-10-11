ولي العهد: السعودية تبذل جهودًا حثيثة لوقف أعمال التصعيد الجاري في غزة

كما أكد سموه على موقف المملكة برفض استهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.