أكثر من ثلاثة عقود على منبر عرفة.. محطات من مسيرة سماحة المفتي في خدمة الدعوة

وأكدت رئاسة الشؤون الدينية أن هذه المسيرة المباركة تمثل فصلًا مهمًا في تاريخ الخطابة بعرفة، حيث جمعت بين الرسوخ العلمي والبعد الشرعي، وأسهمت في ترسيخ معاني الوحدة والإيمان في نفوس المسلمين، سائلة الله أن يجزي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ خير الجزاء على ما قدمه من جهود في خدمة الدين والأمة.