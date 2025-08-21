تقنية الزراعة النسيجية.. "استدامة" تسلّم مزارعي الباحة 19 ألف شتلة بن وتوت أسود

سلم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، ممثلًا بمختبر زراعة الأنسجة، الدفعة الأولى من شتلات البن المنتجة باستخدام تقنية الزراعة النسيجية والبالغة 4,000 شتلة، والتي تُعدُّ باكورة الإنتاج البحثي للمختبر، في خطوة تستهدف تعزيز زراعة البن كأحد المحاصيل الاقتصادية الواعدة في المنطقة، وتوفير شتلات محسّنة ذات جودة عالية، إضافة إلى توزيع 15,000 شتلة من التوت الأسود، وذلك لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة.