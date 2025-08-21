تقنية الزراعة النسيجية.. "استدامة" تسلّم مزارعي الباحة 19 ألف شتلة بن وتوت أسود

سلم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، ممثلًا بمختبر زراعة الأنسجة، الدفعة الأولى من شتلات البن المنتجة باستخدام تقنية الزراعة النسيجية والبالغة 4,000 شتلة، والتي تُعدُّ باكورة الإنتاج البحثي للمختبر، في خطوة تستهدف تعزيز زراعة البن كأحد المحاصيل الاقتصادية الواعدة في المنطقة، وتوفير شتلات محسّنة ذات جودة عالية، إضافة إلى توزيع 15,000 شتلة من التوت الأسود، وذلك لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة.
وتأتي هذه المبادرة، امتدادًا لبرامج المركز في تطوير تقنيات الإكثار الدقيق، وإنتاج شتلات عالية الجودة، بما يسهم في تعزيز التنوع الزراعي، وإتاحة محاصيل اقتصادية واعدة تدعم المزارعين وترفع من كفاءة الإنتاج في المناطق الزراعية.
وأكّد المركز، أن هذه الجهود تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للزراعة، من خلال إدخال أصناف ذات قيمة اقتصادية عالية، وتوظيف مخرجاته البحثية لخدمة المزارعين، بما يعزز الأمن الغذائي ويحقق مستهدفات الاستدامة الزراعية.