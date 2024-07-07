"تركي بن محمد" يرأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئتَيْ محمية الإمام عبد العزيز والملك خالد

إلى ذلك ضمّ المجلس الجديد في عضويته كلًّا من: وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الدولة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وملهي بن سلامة بن سعيدان، والدكتور عبدالعزيز بن ناصر العقيلي، والدكتور جاسر بن سليمان الحربش، وإسماعيل بن محمد السلوم، وأنس بن محمد آل الشيخ، ومشاعل بنت سعود الشعلان، وعلي بن محمد العمري، وسارة بنت عبدالرحمن التخيفي.