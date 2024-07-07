"تركي بن محمد" يرأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئتَيْ محمية الإمام عبد العزيز والملك خالد

رأس وزيرُ الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد؛ الاجتماعَ الأول في الدورة الثانية لمجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.
وفي بداية الاجتماع رفع الأميرُ تركي بن محمد شكرَه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس المحميات الملكية، حفظهما الله، على صدور الأمر السامي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة.
وهنَّأ الأعضاء على هذه الثقة الكريمة، راجيًا من الله التوفيقَ والسداد لجميع أعضاء المجلس في تحقيق أهداف وطموحات الهيئة، مقدمًا سموّه الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الأولى؛ على جهودهم الملموسة منذ تأسيس الهيئة.
ونوّه خلال الاجتماع إلى ما حققته الهيئة خلال الفترة الماضية، سواء في المشاركة المجتمعية، والسياحة البيئية، وجذب مشغلي الأنشطة من القطاع الخاص، إلى جانب الجهود التطوعية والاتصالية لرفع الوعي البيئي، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في بذل أقصى الجهود خلال الفترة المقبلة، وذلك انطلاقًا من الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، للمحميات الملكية.
إلى ذلك ضمّ المجلس الجديد في عضويته كلًّا من: وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الدولة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وملهي بن سلامة بن سعيدان، والدكتور عبدالعزيز بن ناصر العقيلي، والدكتور جاسر بن سليمان الحربش، وإسماعيل بن محمد السلوم، وأنس بن محمد آل الشيخ، ومشاعل بنت سعود الشعلان، وعلي بن محمد العمري، وسارة بنت عبدالرحمن التخيفي.