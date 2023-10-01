رصد وإطاحة.. مروّجو مخدرات ومخالفون في قبضة رجال الأمن

وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في منصة "إكس"، أنه تمّ القبض على 3 أشخاص في الرياض، قاموا بالمشاجرة في مكانٍ عام، وآخر قام بنشر وتوثيق المحتوى المرئي لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.