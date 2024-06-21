شاهد.. تجمع المدينة الصحي يطلق مبادرة للتوعية بالإجهاد الحراري في ساحات المسجد النبوي

وبين التجمع الصحي بأن المبادرة تضمنت في يومها الأول توزيع 3500 كيس ثلج طبي، و10300 عبوة مياه لتخفيف درجة الحرارة، و4850 مظلة للوقاية من أشعة الشمس وتوزيع أكثر من 3297 حقيبة صحية استفاد منها أكثر من 12 ألف زائر للمسجد النبوي الشريف.