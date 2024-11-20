بدء استقبال طلبات الترشّح لـ "جائزة الملك سلمان العالمية للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية"

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك سلمان العالمية للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها عن بدء استقبال طلبات الترشح للجائزة في دورتها الثالثة والمخصصة لرسائل الدكتوراه والماجستير في مجال تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها من مختلف الجامعات السعودية والأجنبية حول العالم.
وأوضح الأمير الدكتور نايف بن ثنيان، الأمين العام للجائزة، المشرف العام على المركز بالجامعة أن تلقي طلبات الترشح سيكون وفق الضوابط والشروط المعلنة على رابط موقع الجائزة ، وفي موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15/ 10/ 1446هـ الموافق 13/ 4/ 2025م.
وأشار إلى أن النظام الأساسي للجائزة في دورتها الحالية شهد تطويرًا سواءً على مستوى تشكيل اللجان وقواعد التحكيم العلمي، أو على مستوى ضوابط التشريح والجوائز المقدمة للفائزين، ليواكب طموح الرؤية المباركة والدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للبحث العلمي، إذ اتسعت دائرة المرشحين للجائزة لتشمل مختلف الجامعات حول العالم، بعد كان مقصورة في دورتيها السابقتين على المتميزين من أبناء المملكة وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال: "إن الجائزة حظيت على مدار دوراتها بمتابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتحظى في الأوساط الأكاديمية في الداخل والخارج بالاهتمام، لدورها المهم في تعزيز الاهتمام بالدراسات التاريخية عن الجزيرة العربية عمومًا وعن التاريخ السعودي على وجه الخصوص".