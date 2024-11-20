بدء استقبال طلبات الترشّح لـ "جائزة الملك سلمان العالمية للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية"

وأشار إلى أن النظام الأساسي للجائزة في دورتها الحالية شهد تطويرًا سواءً على مستوى تشكيل اللجان وقواعد التحكيم العلمي، أو على مستوى ضوابط التشريح والجوائز المقدمة للفائزين، ليواكب طموح الرؤية المباركة والدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للبحث العلمي، إذ اتسعت دائرة المرشحين للجائزة لتشمل مختلف الجامعات حول العالم، بعد كان مقصورة في دورتيها السابقتين على المتميزين من أبناء المملكة وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.