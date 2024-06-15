ضيوف "برنامج خادم الحرمين الشريفين" يشهدون خطبة يوم عرفة في مقار سكنهم

وعبّر عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من مشعر عرفات خالص الشكر والدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -يحفظهم الله- على مكرمة استصافتهم لأداء الحح في هذا العام، مثمنين ما قُدم لهم من خدمات وتسهيلات، وعطاءات من قبل وزارة الشؤون الاسلامية من التنظيم المتميز وتجهيز المقرات بأعلى المستويات والتنقلات بين المشاعر بأفخم الحافلات، سائلين المولى –عز وجل - أن يجزيَ ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة خير الجزاء على ما قدموه، ويقدمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في كل مكان.