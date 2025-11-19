"الجميعة": حلف الاقتصاد السعودي الأمريكي… شراكة تتجاوز السياسة وتصنع المستقبل

رؤية 2030… نقطة تحول استراتيجي

يشير الكاتب إلى أن الولايات المتحدة، وخاصة الرئيس ترامب، يدركون أن السعودية ما بعد 2015 ليست كما قبلها، إذ أصبحت التنمية الاقتصادية هي المحرّك الأول للسياسة، ما جعل المصالح السعودية الأمريكية تلتقي عند الاقتصاد. وقد تُوّج هذا التلاقي بتوقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية في مايو الماضي، مع إعلان فرص استثمارية تصل إلى 600 مليار دولار خلال أربع سنوات.