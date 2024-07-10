القبض على 3 مواطنين وإحباط ترويج كمية من الحشيش والقات في تبوك وعسير
تَمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من تنفيذ عمليتين أمنيتين أسفرتا عن إحباط محاولات ترويج كميات من المخدرات في منطقتي تبوك وعسير.
وتفصيلًا، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي الواقعة الأخرى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنيْن بمنطقة عسير؛ لترويجهما (71) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.