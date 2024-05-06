أكثر من 7.5 مليون.. إجمالي حركة عبور المركبات بطـرق المملكة خلال أسبوع

كشفت الهيئة العامة للطرق عن إجمالي حركة عبور المركبات على الـطـرق خلال الأسبـوع الماضي 27 أبريل حتى 3 مايو 2024، والتي بلغت أكثر من 7.5 مليون مركبة.
وتصدّرت طرق منطقة مكة المكرّمة بأكثر من 2.6 مليون مركبة، تلتها المنطقة الشرقية بأكثر من 1.2 مليون مركبة، ثم طرق الرياض بما يفوق 1.1 مليون، فالمدينة المنوّرة بإجمالي أكثر من 563 ألف مركبة.
وأضافت الهيئة أن طرق القصيم تخطت رقم 553 ألف مركبة، ثم تبوك 279 ألفاً، وعسير 263 ألف مركبة، وحائل 246 ألف مركبة، ونجران 158 ألفاً، والجوف 151 ألفاً.
وأوضحت هيئة الطرق في إنفوجراف على حسابها في "إكس"، أن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق منطقة الباحة تخطت 136 ألفاً، والحدود الشمالية 126 ألفاً، وجازان 105 آلاف.