أكثر من 7.5 مليون.. إجمالي حركة عبور المركبات بطـرق المملكة خلال أسبوع

وأضافت الهيئة أن طرق القصيم تخطت رقم 553 ألف مركبة، ثم تبوك 279 ألفاً، وعسير 263 ألف مركبة، وحائل 246 ألف مركبة، ونجران 158 ألفاً، والجوف 151 ألفاً.