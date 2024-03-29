المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية في الرياض يقيم سحورًا رمضانيًا

وصف مستشار الشؤون الإعلامية والثقافية في السفارة الأمريكية في الرياض، علي أمين ليليتش الأجواء الرمضانية في السعودية بالخاصة والمميزة، والتي يغلب عليها الطابع والجانب الروحاني والديني، وكذلك النشاط الاجتماعي والتواصل الجميل مع الأصدقاء والزملاء.
جاء ذلك خلال حفل السحور الرمضاني للإعلاميين، الذي أقامه المكتب الإعلامي التابع للسفارة الأمريكية بالرياض، بحضور علي ليليتش مستشار الشؤون الإعلامية والثقافية في السفارة، والمتحدثة الرسمية لها رايتشل سميث ليفي، والفريق الإعلامي بالسفارة.
وقال ليليلتش في حديثه لـ"سبق": "نحرص في السفارة الأمريكية على توطيد العلاقات والشراكات الثقافية وتعزيز الروابط الاجتماعية بين البلدين والشعبين الصديقين السعودي والأمريكي".
وأكد أنه لا يشعر بالغربة في السعودية بل وكأنه في بيته، لافتًا إلى أنه يفضل تناول "الجريش".
من جانبها أعربت المتحدثة الرسمية للسفارة الأمريكية بالرياض، رايتشل سميث ليفي، عن سعادتها بالأجواء الرمضانية التي تتميز بها السعودية، وأعربت عن شكرها للإعلاميين والصحفيين لمشاركتهم حفل السحور الرمضاني، كما قدمت شكرها لصحيفة "سبق" على اللقاء.
وأشارت في حديثها لـ"سبق" إلى أنها تُفضّل تناول "السمبوسة" و"الفيمتو" خلال الإفطار.
وأشارت رايتشل التي تقضي أول رمضان لها في الرياض تجربة قضاء الشهر الفضيل في المملكة بالرائعة جدًا، نظرًا لما تتمتع هذه البلاد من روحانية ومظاهر اجتماعية جميلة ومميزة عن باقي الدول الأخرى.