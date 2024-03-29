المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية في الرياض يقيم سحورًا رمضانيًا

من جانبها أعربت المتحدثة الرسمية للسفارة الأمريكية بالرياض، رايتشل سميث ليفي، عن سعادتها بالأجواء الرمضانية التي تتميز بها السعودية، وأعربت عن شكرها للإعلاميين والصحفيين لمشاركتهم حفل السحور الرمضاني، كما قدمت شكرها لصحيفة "سبق" على اللقاء.