صندوق التنمية الصناعية السعودي يطلق الفيلم الوثائقي "القرار 172"

أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي، فيلمًا وثائقيًا بعنوان: "القرار 172"، يروي قصة تأسيسه في العام 1974م بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 172 في عهد جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ودوره المحوري في تمكين القطاعات الصناعية وتطوير الكوادر الوطنية على مدار 50 عامًا، حيث يستعرض الفيلم أثر الصندوق الممتد في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأن تكون المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.