صندوق التنمية الصناعية السعودي يطلق الفيلم الوثائقي "القرار 172"

أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي، فيلمًا وثائقيًا بعنوان: "القرار 172"، يروي قصة تأسيسه في العام 1974م بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 172 في عهد جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ودوره المحوري في تمكين القطاعات الصناعية وتطوير الكوادر الوطنية على مدار 50 عامًا، حيث يستعرض الفيلم أثر الصندوق الممتد في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأن تكون المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.
ويسلط الفيلم الضوء على الدور المحوري الذي لعبه الصندوق الصناعي في دعم وتطوير القطاعات الصناعية في المملكة، وتمكين روّاد الأعمال والشركات الصناعية وتشجيعهم على إنشاء مشاريع واعدة، إذ يتضمن الفيلم مجموعة من قصص نجاح الشركات والمصانع الوطنية التي دعمها الصندوق على مدار خمسة عقود والتي تُروى لأول مرة.
ويدعو الصندوق الصناعي الجميع لمشاهدة الفيلم الوثائقي "القرار 172" عبر قناته الرسمية على منصة YouTube، ليكونوا جزءًا من رحلة نصف قرن من التطور والإنجازات الصناعية، كما سيتمكن الجمهور قريبًا من متابعة الفيلم عبر منصتَيْ "شاهد" و"STC tv"، وأيضًا ضمن شبكة الترفيه على متن طائرات الخطوط السعودية، لنقل قصة الصندوق إلى كل مكان.