"الجوازات" تؤكد جاهزيتها لخدمة المسافرين الراغبين في حضور "آسيا 2023 قطر"

وأوضحت الجوازات أنه يتعيَّن على المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج السعودية التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو بمرافقيهم قبل مغادرة السعودية؛ إذ يشترط ألا تقل مدة الصلاحية عن (3) أشهر للسفر إلى الدول العربية و(6) أشهر للسفر إلى بقية الدول.