محليات
"الجوازات" تؤكد جاهزيتها لخدمة المسافرين الراغبين في حضور "آسيا 2023 قطر"
بدءًا من وصولهم حتى مغادرتهم وإنهاء إجراءاتهم بيُسر وسهولة
أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لخدمة المسافرين الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في دولة قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024م، عبر دعم جوازات منفذ سلوى بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة؛ وذلك لخدمتهم بدءًا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.
وأوضحت الجوازات أنه يتعيَّن على المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج السعودية التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو بمرافقيهم قبل مغادرة السعودية؛ إذ يشترط ألا تقل مدة الصلاحية عن (3) أشهر للسفر إلى الدول العربية و(6) أشهر للسفر إلى بقية الدول.