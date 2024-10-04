أطول عن الإياب.. "رحلات الذهاب من الخليج إلى أمريكا".. هنا سر يكشفه "المسند"

وقال "المسند" عبر حسابه في منصة "إكس": يستفيد الطيارون من التيار النفاث (Jet Stream) بعدة طرق ومنها، توفير الوقود، فالتيار النفاث عبارة عن رياح قوية سريعة تتحرك في الغلاف الجوي، وبالتحليق مع اتجاه التيار، يمكن للطائرة أن تزيد سرعتها دون الحاجة إلى استهلاك مزيد من الوقود.