"التركي" يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الأعمال لإقامة فرع في العاصمة المقدسة

من جهته، عبر رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان عن سعادته بالشروع في إقامة الفرع الثالث للجامعة التي حققت سمعة إقليمية وعالمية كبيرة، بعد المقر الرئيسي المقام في ذهبان بمحافظة جدة، والفرع الثاني على كورنيش عروس البحر الأحمر، وأبدى اعتزازه الكبير بالتعاون مع شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني، من أجل تجسيد مبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، بما يحقق أهدافها وتوجهاتها نحو النهوض بقطاع التعليم بشقيه التعليمي والتدريبي في مدينة مكة المكرمة.