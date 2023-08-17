المفتي يوجّه كلمة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات: الإسلام دين يحترم العلم والعلماء

وقال المفتي: "القرآن الكريم يوجه في عموم آياته إلى التفكر والتدبر والنظر وإعمال الفكر والعقل للوصول إلى الحق والصواب، وكل هذا عن طريق العلم والمعرفة، ولهذا جاءت النصوص التي تؤكد هذا الأمر يقول الله تعالى (وما يذكر إلا أولوا الألباب) وقال تعالى: (كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون)، كما أن العلم الصادق والإخلاص في طلبه يزيد الإيمان في النفس قال تعالى: (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد).