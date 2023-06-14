استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية لتهيئة الطرق المؤدية للمشاعر

وتعتبر المملكة هي الدولة الأولى على المستوى العربي التي نفّذت هذه التقنية المطورة على طرقها، وتكمن فوائدها في تنبيه مستخدمي الطرق السريعة بإصدار أصوات معينة لمجرد خروجهم عن المسار المخصص في حال شعورهم بالنعاس أثناء القيادة، أو استعمال الهاتف، أو عدم وضوح الرؤية بسبب الأحوال الجوية.