المملكة تستضيف اجتماعًا وزاريًّا لإقرار وثيقة ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

من جهته أكّد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تهدف إلى التعاون الدولي لمعالجة التحديات المشتركة والتبادل المعرفي، وتركز على التعاون الدولي المشترك، ورسم خارطة الطريق للعمل، مبينًا أن نطاق عمل المبادرة سيكون شموليًّا بحيث يتضمّن حزمة من الأهداف؛ منها المحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمحافظة على الحياة الفطرية، وتعزيز الأمن الغذائي، والحدّ من التغيير المناخي، وتوفير حوكمة إقليمية، ومنصّة لتبادل الخبرات والمعلومات، وتقديم الدعم الفني والتنسيق والمواءمة، كما ستوفر الدعم المالي لمشاريعها وتدعم التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف المأمولة.