"قبسات بلاغية" تستعرض بلاغة "الطباق والمقابلة" في القرآن

وعن الشواهد والآيات القرآنية في "المقابلة": قال الدكتور "الخريصي": منها ما جاء في قوله تعالى: "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُؤْتِي المُلْكَ مَن تَشَاءُ وتَنزِعُ المُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الخَيْرُ إنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"، "آل عمران: 26"؛ حيث قابل بين "تؤتي"، و "تنزع"، وبين "تعز"، و"تذل"، والسّر من مجيء المقابلة في هذه الآية، يقول الدكتور "حسن إسماعيل عبدالرزاق": "ولمّا كان الغرض من هذه الآية الكريمة هو: تصوير القدرة في أوسع معانيها، وبيان السلطان في أشمل مظاهره وأكملها، فإن ذلك لا يتم إلا بالجمع بين الضدين، والحكم بأنه يقدر على الأمرين: الإيتاء أو ما في معناه، والنزع أو ما في معناه، وكذلك: الإعزاز والإذلال.