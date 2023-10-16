تجاوباً مع "سبق".. "الكهرباء" تنهي معاناة "خويصرة الشرائع" مع مشروع الـ 14 يوماً

كان مندوب شركة الكهرباء قد تأخّر في تنفيذ تمديد إيصال الكيبل الكهربائي لأحد المباني السكنية؛ حيث استدعت عملية التمديد أعمال حفر امتدت لأكثر من 30 متراً وتأخر العمل في المشروع إلى أن قارب 14 يوماً اختفت معه العلامات التحذيرية في الموقع وتسبّبت الأعمال في ضيق الطريق.