تجاوباً مع "سبق".. "الكهرباء" تنهي معاناة "خويصرة الشرائع" مع مشروع الـ 14 يوماً

في تجاوبٍ سريعٍ وخلال ساعات معدودة، أنهت شركة الكهرباء معاناة أهالي شارع الخويصرة بمخطط 7 بالشرائع بالعاصمة المقدّسة، تلك المعاناة التي استمرت قرابة أسبوعين؛ وذلك تجاوباً مع ما نشرته "سبق".
كان مندوب شركة الكهرباء قد تأخّر في تنفيذ تمديد إيصال الكيبل الكهربائي لأحد المباني السكنية؛ حيث استدعت عملية التمديد أعمال حفر امتدت لأكثر من 30 متراً وتأخر العمل في المشروع إلى أن قارب 14 يوماً اختفت معه العلامات التحذيرية في الموقع وتسبّبت الأعمال في ضيق الطريق.
"سبق"، بدورها نقلت معاناة الأهالي لشركة الكهرباء والتي وجّهت فوراً المندوب وفي ساعات معدودة صب الموقع بالخرسانة وإزالة الحواجز الخرسانية وإنهاء معاناة استمرت مدة أسبوعين.