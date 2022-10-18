السديس: أمن الحرمين السيبراني خط أحمر لا يمكن تجاوزه

وأكّد الرئيس العام على ضرورة ربط مسار الاهتمام بالأمن السيبراني برؤية ٢٠٣٠ التي تعطي أولوية لتعظيم الاهتمام بهذا القطاع الاستراتيجي الهام، إلى جانب ضرورة تعزيز المفاهيم العامة حول مخاطر الأمن السيبراني، وأهمية الأمن السيبراني على مستوى الوطن، فضلًا عن أهمية تسليط الضوء على مهام ومسؤوليات القطاع والأفراد في هذا الإطار، والموظفين بمختلف مستوياتهم، ومعرفة أحدث الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، والهندسة الاجتماعية، وأمن الهاتف المحمول، ودور المستخدم في تعزيز الأمن السيبراني، وسريّة البيانات، والتصفح الآمن للإنترنت، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة في مجال الاستخدامات التقنية.