يشمل الزواج من أجنبية .. رفع الحد الأعلى لراتب قرض الزواج إلى 14500 ريال

وتفصيلاً، تضمنت الشروط عدم تجاوز عمر المتقدم الـ70 عامًا بجانب سلامة السجل الائتماني، وألا يزيد الدخل الشهري على 14,500 ريال، وأن يكون الزواج للمرة الأولى، وأن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي حال كانت غير ذلك فيتطلب توفر موافقة زواج من الجهة المختصة.