يشمل الزواج من أجنبية .. رفع الحد الأعلى لراتب قرض الزواج إلى 14500 ريال

رفع بنك التنمية الاجتماعية الحد الأعلى لراتب قرض الزواج والبالغ 60 ألف ريال والذي يهدف إلى إعانة وتشجيع الشباب على الزواج إلى 14500 ريال بدلاً من 12500 ريال.
وتفصيلاً، تضمنت الشروط عدم تجاوز عمر المتقدم الـ70 عامًا بجانب سلامة السجل الائتماني، وألا يزيد الدخل الشهري على 14,500 ريال، وأن يكون الزواج للمرة الأولى، وأن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي حال كانت غير ذلك فيتطلب توفر موافقة زواج من الجهة المختصة.
الإضافة إلى شرط عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجريتين.
وكان بنك التنمية الاجتماعية قد رفع أيضًا سقف قرض الأسرة إلى 100 ألف ريال بدلاً من 60 ألفًا، واشترط البنك ألا يزيد راتب المتقدم على 14500؛ وألا يتجاوز نصيب الفرد الواحد في الأسرة 3 آلاف.