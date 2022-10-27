"الأرصاد": سماء غائمة على معظم مناطق المملكة وأمطار رعدية مصحوبة على الجوف والشمالية وحائل

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحُد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، كذلك على أجزاء من مناطق: (المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان)، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.