"الطيران المدني" يستعرض أبرز إصلاحاته لتطوير رحلة المستثمر في القطاع

وتمثّلت أبرز الإصلاحات المنجزة في تحديث اللوائح الاقتصادية لقطاع الطيران، والتي شكلت "اللائحة الاقتصادية للمطارات، واللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية، وخدمات الشحن الجوي، واللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي"، وأيضًا إطلاق دليل المتطلبات للتراخيص الاقتصادية في قطاع الطيران، كذلك إلغاء العديد من المتطلبات التي تؤثر على حركة النقل الجوي، والتي كان من أبرزها شرط الضمان البنكي على كل شركة طيران.