بنك الرياض يدشّن برجه الجديد في مركز الملك عبد الله المالي

وذكر رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، المهندس عبدالله بن محمد العيسى، أن "انتقال إدارات البنك إلى مقره الجديد في مركز الملك عبدالله المالي يأتي تأكيدًا على التزام البنك بمواكبة التغيرات التي تشهدها السعودية وتلبية متطلبات النمو في القطاع المالي، حيث يمثل التصميم العمراني الحديث والموقع الاستراتيجي بين كبرى المؤسسات بيئة عمل مثالية تُمكّن الكوادر من أداء مهامهم بكفاءة عالية، وأضاف أن الرياض تُعد اليوم مدينة الأعمال الأولى على مستوى المنطقة، ومن الضروري أن تتواجد الأذرع القيادية للاقتصاد والمال في مواقع تواكب هذا الحراك، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تنسجم مع رحلة التحول التي يشهدها البنك نحو أن يكون الخيار المصرفي الأفضل".