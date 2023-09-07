متجهة من طرابزون إلى جدة.. طائر يصطدم بطائرة ركاب سعودية

اصطدم طائرٌ بمحركِ طائرة ركاب سعودية، أثناء رحلتها من تركيا إلى السعودية؛ مما استدعى من قائد الطائرة اتخاذَ قرار فوري بالعودة بها إلى مطار طرابزون لضمان سلامة الركاب.
وأكدت شركة طيران ناس في بيانها، أن الرحلة رقم XY622 المتجهة من طرابزون إلى جدة في 6 سبتمبر الجاري، قد عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة بالرجوع؛ مشيرة إلى أن فريق طيران ناس قام باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان راحة المسافرين.
ولا يخلو تاريخ الطيران من حوادث ارتطام الطيور بالطائرات أو دخولها في المحركات بما فيها الطائرات الحربية؛ بسبب قوة شفط الهواء.
ووفقًا لجمعية الطيارين البريطانيين؛ فإن من النادر أن تكون مثل هذه الحوادث خطيرة، كما أنها حالات نادرة الحدوث.