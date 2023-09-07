متجهة من طرابزون إلى جدة.. طائر يصطدم بطائرة ركاب سعودية

وأكدت شركة طيران ناس في بيانها، أن الرحلة رقم XY622 المتجهة من طرابزون إلى جدة في 6 سبتمبر الجاري، قد عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة بالرجوع؛ مشيرة إلى أن فريق طيران ناس قام باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان راحة المسافرين.