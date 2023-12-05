"مطارات الدمام" تستقبل أول رحلة على المدرج الرئيس لمطار الملك فهد الدولي بعد اكتمال تطويره

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني، أن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتطوير الساحة الجوية، والمتضمّنة المدرج الرئيس بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، جاء بفضل الله أولًا، ثم بالدعم غير المحدود من لدن القيادة الرشيدة، وبالمتابعة والتوجيه الدائم من سموّ أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، وحرص معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وبمساندة دائمة من الرئيس التنفيذي لشركة "مطارات" القابضة، رئيس مجلس المديرين بشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن عبدالله المغلوث.