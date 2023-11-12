فيديو.. "وزير الصحة": الأطفال مستقبل الدول.. ونتابع سلامتهم منذ مرحلة زواج والديهم

وأضاف الجلاجل؛ خلال كلمته في "منتدى الأسرة"، أن الوزارة تتابع سلامة الطفل في وقتٍ مبكرٍ، وتعمل على مجموعة من الخطط والبرامج التي تضمن سلامته، بدءاً من زواج الوالدين عبر فحص الزواج للتأكّد من سلامة الطفل من الأمراض الوراثية، ويستمر هذا الاهتمام بمتابعة الأم خلال الحمل حتى الولادة، ثم الفحص المبكّر للأمراض الوراثية للطفل بعد الولادة وتقديم العلاجات المناسبة له.