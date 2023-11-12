فيديو.. "وزير الصحة": الأطفال مستقبل الدول.. ونتابع سلامتهم منذ مرحلة زواج والديهم

كشف وزير الصحة فهد الجلاجل؛ أن الأطفال هم مستقبل الدول، لذلك يزداد الاهتمام بهم من زوايا التعليم والصحة.
وأضاف الجلاجل؛ خلال كلمته في "منتدى الأسرة"، أن الوزارة تتابع سلامة الطفل في وقتٍ مبكرٍ، وتعمل على مجموعة من الخطط والبرامج التي تضمن سلامته، بدءاً من زواج الوالدين عبر فحص الزواج للتأكّد من سلامة الطفل من الأمراض الوراثية، ويستمر هذا الاهتمام بمتابعة الأم خلال الحمل حتى الولادة، ثم الفحص المبكّر للأمراض الوراثية للطفل بعد الولادة وتقديم العلاجات المناسبة له.
وتابع، بعد ذلك تبدأ الرحلة الأهم وهي متابعة الطفل من جوانب متعدّدة تعليمية وصحية والبيئة المحيطة.
وتناول الجلاجل؛ أبرز المخاطر التي يتعرّض لها الأطفال من الأغذية غير الصحية أو التحرُّش، مشدداً على تدشين إطار وطني لسلامة الطفل.
وأكّد أن نسبة الخمول البدني لدى الأطفال تصل إلى 45% بسبب الأجهزة الإلكترونية، وهو تحدٍ تسبّب في رفع نسبة السمنة بين الأطفال إلى 37%، وهو ما يستدعي تعزيز الحركة البدنية للأطفال.