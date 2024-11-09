القيادة تهنئ ملك مملكة كمبوديا بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لملك مملكة كمبوديا، بهذه المناسبة، وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.