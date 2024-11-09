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القيادة تهنئ ملك مملكة كمبوديا بذكرى استقلال بلاده

تمنّت له الصحة والسعادة وللشعب الصديق التقدم
القيادة تهنئ ملك مملكة كمبوديا بذكرى استقلال بلاده
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك نورودوم سيهاموني، ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لملك مملكة كمبوديا، بهذه المناسبة، وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
نورودوم سيهاموني

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