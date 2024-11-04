“NHC” تحصد جائزة المؤتمر الدولي لسلاسل الإمداد عن مسار أثر التحول الاقتصادي

جاء هذا التتويج بعد إعلان الوطنية للإسكان في مايو الماضي، خلال منتدى الوطنية للإسكان لسلاسل الإمداد العقاري، عن عدد من الشراكات المحلية والدولية الهادفة إلى تعزيز المحتوى المحلي. وقد شملت هذه المبادرات دعم المصانع المحلية وتوطين الصناعات من خلال إقامة مناطق صناعية ولوجستية واتفاقيات الشراء الموحد لمشاريع الشركة، مما يسهم في توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية وفي وقت وجيز.