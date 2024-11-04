“NHC” تحصد جائزة المؤتمر الدولي لسلاسل الإمداد عن مسار أثر التحول الاقتصادي

حصلت الشركة الوطنية للإسكان NHC على جائزة المؤتمر الدولي لسلاسل الإمداد والمشتريات عن مسار “أثر التحول الاقتصادي” (Impactful Economic Transformation)، تقديراً لبرنامج سلاسل الإمداد التابع لها، والذي ساهم في تحقيق إنجازات بارزة تدعم الاقتصاد المحلي.
جاء هذا التتويج بعد إعلان الوطنية للإسكان في مايو الماضي، خلال منتدى الوطنية للإسكان لسلاسل الإمداد العقاري، عن عدد من الشراكات المحلية والدولية الهادفة إلى تعزيز المحتوى المحلي. وقد شملت هذه المبادرات دعم المصانع المحلية وتوطين الصناعات من خلال إقامة مناطق صناعية ولوجستية واتفاقيات الشراء الموحد لمشاريع الشركة، مما يسهم في توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية وفي وقت وجيز.
وأطلقت الوطنية للإسكان منصة متخصصة لسلاسل الإمداد، تتيح لشركائها من المطورين والمقاولين التعاقد والشراء بأسعار مميزة من المصانع المحلية والمصانع التي تتبنى توطين الصناعات داخل المناطق الصناعية. حيث بلغ حجم العمليات التي تمت عبر هذه المنصة أكثر من 2 مليار ريال منذ إطلاقها في عام 2023، مما يعكس تأثير البرنامج الإيجابي على الاقتصاد ويؤكد ريادة الوطنية للإسكان في دعم قطاع الإمداد والمشتريات.
الجدير بالذكر تعمل NHC على مواجهة تحديات قطاع الإسكان عبر تأمين سلاسل الإمداد لقطاع التطوير العقاري بجودة عالية وبتقنيات حديثة، كما ساهمت الوطنية للإسكان بشكل كبير في الأثر الاقتصادي والتنموي وتفعيل المشاركة المجتمعية بزيادة نسبة المحتوى المحلي إلى 54%من خلال التعاقد مع المنشآت المحلية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعظيم الفائدة من الاستثمارات الوطنية، وهو ما يسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي واقتصاد قوي ومستدام.