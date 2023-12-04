بعد واقعة تأخر حقيبته.. "السليمان": لهذا السبب أطالب المواطنين بقراءة اللائحة الجديدة للطيران

ويضيف "السليمان" قائلاً: "اللائحة تؤكد التزام الهيئة كمنظم لقطاع الطيران بشعار «المسافر أولاً» كمبدأ شامل في استراتيجية ولوائح عملها، كما تعمل على تحقيق مستهدفات القطاع الطموحة كما رسمتها الرؤية على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تستضيف حالياً المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (الأيكان) التابع لهيئة الطيران الدولي للمرة الثانية، حيث يتم في هذا المؤتمر التفاوض والتباحث حول شؤون النقل الجوي بحضور وزراء ورؤساء سلطات الطيران من مختلف بلدان العالم، وتعتبر هذه النسخة هي الأكبر من نوعها في تاريخ المنظمة الدولية، حيث يشارك في هذه النسخة قرابة ١٠٠ دولة، وأكثر من 700 مشارك، وهو ما يؤكد مرة أخرى قدرة المنظومة الحكومية في المملكة على إنجاح الفعاليات الضخمة بشكل غير مسبوق".