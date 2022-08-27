"تعليم الليث" تعلن جاهزية 194 مبنى لاستقبال 30 ألف طالب وطالبة.. غدًا

وبهذه المناسبة رحّب مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بعودة المعلمين والمعلمات، وبأبنائه وبناته الطلاب والطالبات؛ متمنيًا لهم عامًا دراسيًّا حافلًا بالجد والاجتهاد ومكللًا بالتوفيق والنجاح؛ مشيرًا إلى جاهزية ١٩٤ مبنىً مدرسيًّا لاستقبال ٣٠ ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتعليمية التي حرصت الإدارة على توفيرها منذ وقت مبكر، ضمن حزمة من الخطط والبرامج المرسومة، التي أعدتها كل الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم لضمان بداية جادة وناجحة منذ أول يوم دراسي.