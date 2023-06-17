"البيئة": 1.5 مليون طلب للعمالة الزراعية في المملكة حتى نهاية مايو 2023

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقديم ما يقارب 1.5 مليون طلب للعمالة الزراعية في المملكة منذ إطلاق الخدمة وحتى نهاية مايو 2023م.
وأكدت أن عدد الطلبات حسب النشاط الحيواني بلغت (375) ألف طلب، وفي النشاط النباتي بلغت (364) ألف طلب؛ فيما بلغ عدد الطلبات في الخدمات المساندة (350) ألف طلب، وفي القطاع السمكي بلغت (381) ألف طلب.
وأوضحت الوزارة أن طلبات العمالة الزراعية شملت عددًا من الأنشطة في قطاعات الثروة الحيوانية، والنباتية، والسمكية، إضافة إلى الخدمات المساندة والمشاريع الزراعية.
وأشارت إلى أن الطلبات في تزايد مستمر؛ حيث تقوم الوزارة -بشكل دائم- بتطوير بوابة العمالة الزراعية لتسهيل الإجراءات على المزارعين للحصول على العمالة الزراعية سواء كانت العمالة الدائمة أو المؤقتة، وتواصل الوزارة تنظيم ورش العمل؛ لتعريف المزارعين بآلية الحصول على العمالة الزراعية، وبلغ عددها أكثر من 50 ورشة عمل في جميع مناطق المملكة.