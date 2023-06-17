"البيئة": 1.5 مليون طلب للعمالة الزراعية في المملكة حتى نهاية مايو 2023

وأشارت إلى أن الطلبات في تزايد مستمر؛ حيث تقوم الوزارة -بشكل دائم- بتطوير بوابة العمالة الزراعية لتسهيل الإجراءات على المزارعين للحصول على العمالة الزراعية سواء كانت العمالة الدائمة أو المؤقتة، وتواصل الوزارة تنظيم ورش العمل؛ لتعريف المزارعين بآلية الحصول على العمالة الزراعية، وبلغ عددها أكثر من 50 ورشة عمل في جميع مناطق المملكة.