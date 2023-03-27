نجران.. إعادة خلع ورك لطفلة تعاني من صعوبة في المشي

وأوضحت صحة نجران، أنه بعد إجراء الفحص السريري للمريضة وعمل الأشعة اللازمة قرر الفريق الجراحي إجراء عملية جراحية لتعديل وإرجاع الورك بعد تهيئة المتطلبات اللازمة، حيث تمكن الكادر الطبي من فتح وإرجاع لخلع الورك وتعديل عظمة الحوض مع تحرير الأنسجة والمفصل وإرجاعها لوضعها الطبيعي دون الحاجة لتقصير عظمة الفخذ أو وضع صفائح ومسامير و-لله الحمد-، في عملية استغرقت 3 ساعات.