بماء زمزم وباقات الورود.. استقبال الفوج الأول من حجاج تركيا

وصل، أمس، الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام القادمين من الجمهورية التركية لهذا العام، ويضم 178 حاجاً، وتم استقبالهم بتقديم ماء زمزم, وباقات الورود والتمور, وتقديم العديد من الهدايا.