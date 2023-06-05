"وقاء" ينفذ تجربة فرضية لقياس جاهزية الطوارئ في أحد أسواق الماشية بمكة

وأوضح المتحدث الرسمي لمركز وقاء، سحاب الفليج، أن هذه التجارب الافتراضية تعكس الاستعدادات على أرض الواقع والتعامل مع المخاطر عند حدوثها، التي ترفع من مستوى جاهزية المركز والجهات الحكومية الأخرى، مؤكدةً أن الاستعداد لموسم الحج بدأ منذ نهاية الموسم الماضي حتى وصل إلى درجة عالية من الجاهزية.