"وقاء" ينفذ تجربة فرضية لقياس جاهزية الطوارئ في أحد أسواق الماشية بمكة

أجرى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية "وقاء" ممثلاً بإدارة الصحة الحيوانية، اليوم الإثنين حالة فرضية مرضية في أحد أسواق الماشية بالعاصمة المقدّسة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ تحسباً لأي طارئ ضمن الاستعدادات لموسم الحج المقبل.
وأوضح المتحدث الرسمي لمركز وقاء، سحاب الفليج، أن هذه التجارب الافتراضية تعكس الاستعدادات على أرض الواقع والتعامل مع المخاطر عند حدوثها، التي ترفع من مستوى جاهزية المركز والجهات الحكومية الأخرى، مؤكدةً أن الاستعداد لموسم الحج بدأ منذ نهاية الموسم الماضي حتى وصل إلى درجة عالية من الجاهزية.
وبينت الفليج، أن هذه التجربة تهدف إلى رفع مستوى أداء الجهات المعنية لمواجهة حالات الطوارئ، وتعزيز وتنسيق الجهود وتنفيذ التدابير لمواجهة المخاطر، والعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الحجاج والمواطنين والمقيمين مما ينتج من انتقال بعض الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان حين وقوعها.
من جانبه، أوضح الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي مدير عام مركز وقاء بمنطقة مكة المكرّمة، أن المركز يهدف إلى تطبيق وتنفيذ ما يحقق سياسات المركز المعتمدة للوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية؛ لضمان صحة الحيوانات واستدامتها وتطبيق نظام الصحة الواحدة.
وبين الصاعدي، أهمية الشراكة مع جميع الجهات المشاركة في التجربة مديرية شرطة مكة المكرّمة (الشرطة- المرور- الدوريات الأمنية- الدفاع المدني)، وأمانة العاصمة المقدّسة، ومديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدّسة، موضحا أن لكل جهة مهام خاصة بها.