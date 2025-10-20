طرح 42 مشروعًا عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

وشهدت المنصة طرح الهيئة العامة للعقار لمشروع (جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة إلى تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 29 أكتوبر 2025م.