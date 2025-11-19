برايم العقارية توقّع اتفاقية استراتيجية مع "قيمة المالية" لإطلاق صناديق عقارية بقيمة 4 مليارات ريال ضمن سيتي سكيب 2025

وقّعت شركة برايم العقارية اتفاقية استراتيجية مع شركة قيمة المالية، لإطلاق صناديق عقارية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات ريال، بهدف تمويل مشاريع الشركة المستقبلية، وذلك ضمن فعاليات سيتي سكيب 2025 بالرياض، في خطوة تُعد من أضخم الاتفاقيات التمويلية في مسيرة الشركة الحديثة، وتعكس توسعًا نوعيًا في أدواتها الاستثمارية والتمويلية.