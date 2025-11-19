برايم العقارية توقّع اتفاقية استراتيجية مع "قيمة المالية" لإطلاق صناديق عقارية بقيمة 4 مليارات ريال ضمن سيتي سكيب 2025

وقّعت شركة برايم العقارية اتفاقية استراتيجية مع شركة قيمة المالية، لإطلاق صناديق عقارية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات ريال، بهدف تمويل مشاريع الشركة المستقبلية، وذلك ضمن فعاليات سيتي سكيب 2025 بالرياض، في خطوة تُعد من أضخم الاتفاقيات التمويلية في مسيرة الشركة الحديثة، وتعكس توسعًا نوعيًا في أدواتها الاستثمارية والتمويلية.
وتوفّر الصناديق الجديدة منصة تمويل متقدمة تسهم في تعزيز قدرة الشركة على التوسع في مشاريع التطوير العقاري، ورفع كفاءة تنفيذ المخططات والأعمال والمشروعات المستقبلية، بما يرسّخ حضورها كلاعب رئيس في سوق التطوير الحديث، ويدعم توجهاتها نحو حلول تمويلية تواكب النمو السريع في القطاع العقاري بالمملكة.
ويُذكر أن برايم العقارية كانت قد وقّعت قبل أيام اتفاقية أخرى مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، لاعتماد المخططات التنظيمية وفق كود البناء الحديث، في خطوة تعكس اتساع نطاق عمل الشركة في التطوير والتنظيم ورفع معايير جودة مشاريعها.
وتأتي الاتفاقية التمويلية مع قيمة المالية لتدعم مسار النمو المتسارع للشركة، وتفتح آفاقًا أوسع لتنويع مصادر التمويل، وتمكين برايم العقارية من تنفيذ مشاريع عقارية نوعية تعتمد حلول تخطيط حديثة وأدوات مالية مبتكرة تستجيب لمتطلبات السوق.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية تُعد إحدى أهم محطات التوسع الاستراتيجي، وتعكس التزام برايم العقارية بتطوير مشاريع عقارية متقدمة تدعم ازدهار القطاع وتعزز تنافسية السوق السعودية، عبر شراكات تمويلية تستند إلى رؤى واضحة ومعايير رفيعة المستوى في التطوير والاستثمار.