الأمين العام لمجلس التعاون: دول المجلس حققت مراتب متقدمة في قطاع الحكومة الرقمية

وقدم التهنئة لدول مجلس التعاون لما حققته من نتائج متقدمة في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024، مما جعلها تتبوأ مراكز الريادة بين دول العالم، وحصولها على تقييم عالٍ جداً وهو أعلى مستويات التقييم في هذا المؤشر، مشيداً بما حققته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحصولهما على المركز السادس والمركز الحادي عشر على مستوى العالم من أصل 193 دولة، وحصول مملكة البحرين على المرتبة 10 عالمياً في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات، وتحقيق سلطنة عمان المركز الـ 22 على مستوى العالم في مؤشر البنى الأساسية للاتصالات، وحصول دولة قطر على المرتبة الخامسة عالمياً في نسبة النمو بالمؤشر، وما حظيت به دولة الكويت من إشادة كبيرة بالأداء الجيد في مجال البنية التحتية للاتصالات لتكون من ضمن أفضل عشرين دولة على مستوى دول آسيا في هذا المؤشر، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز بما وصلت إليه دولنا من تقدم كبير في هذا المجال، بفضل توجيهات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.