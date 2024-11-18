"تعليم الطائف" يعلن بدء التسجيل في مسابقة حفظ القرآن لطلاب وطالبات التعليم العام

تشجيعاً لحفظ كتاب الله الكريم وتعزيزاً لروح الاعتدال والفكر والسلوك، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن بدء التسجيل في مسابقة حفظ القرآن الكريم لطلاب وطالبات التعليم العام.
وتتضمن فروع مسابقة القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم كاملاً، و20 جزءاً، و15 جزءاً وعشرة أجزاء وخمسة أجزاء.
وأكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، على ضرورة الالتزام بشروط المسابقة، بحيث لا يحق للطالب والطالبة المشاركة بأكثر من فرع في المسابقة، وألا يكون الطالب والطالبة قد سبق لهم التأهل للمرحلة الختامية للمسابقة نفسها في العام السابق.
وأضاف "الغامدي" بأن التسجيل متاح من تاريخ 15 إلى 19 شهر جماد الأولى لعام 1446هـ، وسوف يكون هناك تصفيات مدرسية وفائز واحد لكل فرع، وتصفيات على مستوى المكاتب وتصفيات على مستوى إدارة التعليم.