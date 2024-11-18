"تعليم الطائف" يعلن بدء التسجيل في مسابقة حفظ القرآن لطلاب وطالبات التعليم العام

وأكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، على ضرورة الالتزام بشروط المسابقة، بحيث لا يحق للطالب والطالبة المشاركة بأكثر من فرع في المسابقة، وألا يكون الطالب والطالبة قد سبق لهم التأهل للمرحلة الختامية للمسابقة نفسها في العام السابق.