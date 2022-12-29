كانوا يضحكون ويستغربون.. "القشقري": يشهد الله أنّني خَجِلْتُ مما صوّره السُيّاح في شوارعنا الفرعية بجدة

ويضيف "القشقري" قائلًا: "من النادر أن يتجوّل السُيّاح في الشوارع الفرعية التي يطلّ عليها المجمّع، ويكتفون بزيارته من الداخل وتصويره من الخارج، بيْد أنّ بعض السُيّاح الأوروبيين -وهذا شاهدته شخصيًا ولم ينقله لي أحد- تجوّلوا مشيًا على الأقدام في الشوارع الفرعية، ورأيت وقرأتُ في أعينهم ما أفنيْتُ جزءًا كبيرًا من عمري وأنا أنتقده في مقالاتي، عن الفارق الشاسع بين شوارع جدّة الرئيسة والفرعية، والذي بالطبع تميل كفّته شكلًا وجودةً واعتناءً لصالح الشوارع الرئيسة المخدومة رسميًا بشكلٍ أفضل، فتكاد تخلو من العيوب الفنية مثل المطبّات والحُفر والتكسيرات في الأسفلت والأرصفة ناهيكم عن القاذورات، عكس الشوارع الفرعية المُتخمة بكلّ تلك العيوب مع جيش من القطط المتشرّدة وجحور الجُرذان التي تتواجد حول حاويات النفايات".