أصحاب السيارات ينتظرون لأيام كثيرة.. "المرشد" يطالب بإلزام الوكالات بإنشاء أكثر من مركز للصيانة

وفي مقاله "وكالات السيارات.. مراكز صيانة لا تكفي الاحتياج" بصحيفة "اليوم"، يقول المرشد: "أعداد السيارات في العاصمة الرياض تضاعفت كثيراً عما هي عليه قبل عشر أو خمسة عشر سنة، وبالتالي شكل ضغطاً على جميع الأمور المتعلقة بالمركبة من قطع غيار وورش ومراكز صيانة وخلافة، لن أتحدث حالياً إلا عن مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات وتحديداً التي تدخل تحت الضمان بحكم أن الوكالة ملزمة بعمل جميع أشكال الصيانة لتلك السيارات، يحدثني بعض الأصدقاء ممن لديه سيارة «ذات الانتشار المتوسط»، ويقول الوكالة التي أتبع لها لا تملك في العاصمة الرياض سوى مركز صيانة واحد، مضيفاً أن أعداد تلك السيارة على طرقاتنا «حسب تقديره» تتجاوز المئة وخمسين ألف من كافة موديلاتها، ويضيف كيف يمكن لمركز صيانة وحيد تغطية تلك السيارات؟ وعمل الصيانة اللازمة لها في وقتها المحدد مشيراً إلى أنه عند الاتصال بهم لطلب صيانة يتم تحديد موعد بعد عدة أيام برغم الحاجة الماسة لعملها سريعاً، وذلك لأن مركز الصيانة لا يكفي الاحتياج".